Transformers | pronto il team di sceneggiatori per altri due film (Di martedì 28 gennaio 2020) È ufficiale: Transformers avrà altri due film! Dopo il successo dei cinque capitoli precedenti, la Paramount Pictures non ha la minima intenzione di abbandonare i robot animati del 2007. La Paramount Pictures ha fatto un regalo meraviglioso ai fan di tutto il mondo del franchise di Transformers annunciando due nuovi film in fase di lavorazione. … L'articolo Transformers pronto il team di sceneggiatori per altri due film proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Transformers pronto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Transformers pronto