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Traffico Roma del 28-01-2020 ore 19 | 30

STA CALANDO DI INTENSITÀ IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA; SPOSTAMENTI ANCORA PENALIZZATI DAL ...

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Traffico Roma del 28-01-2020 ore 19:30 (Di martedì 28 gennaio 2020) STA CALANDO DI INTENSITÀ IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA; SPOSTAMENTI ANCORA PENALIZZATI DAL MALTEMPO, PIOVE INFATTI SU TUTTO L’INTERLAND, UN ULTERIORE INVITO ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA. SUL RACCORDO ANULARE RESTANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA E SUCCESSIVAMENTE DALLA NOMENTANA ALLO SVINCOLO LA RUSTICA IN DIREZIONE CASILINA. NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE ARDEATINA ED APPIA IN DIREZIONE TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA Traffico INTENSO VERSO IL RACCORDO, MA CI SONO CODE VERSO IL CENTRO DA PORTONACCIO IN DIREZIONE QUINDI DELLA TANGENZIALE. IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA TOR DI QUINTO E LO SVINCOLO SALARIA, DALL’USCITA STAZIONE TIBURTINA SINO AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA, E ANCORA DAL BIVIO PER VIA PRENESTINA SINO A VIALE CASTRENSE. INCOLONNAMENTI IN VIA CILICIA DALLA ... romadailynews

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