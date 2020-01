Suppletive verso il voto in Lazio, Umbria e Campania (Di martedì 28 gennaio 2020) Manca solo l'ufficializzazione degli ultimi candidati per completare il tratto di strada finale che portera' alle elezioni Suppletive nel Lazio, Umbria e Campania. Le urne si apriranno a Roma l'1 marzo per il Collegio 01 per eleggere un deputato dopo il seggio vacante lasciato da Paolo Gentiloni (Pd), dimessosi il 2 dicembre dopo la sua nomina a Bruxelles a Commissario europeo per gli affari economici e monetari.In Umbria si terranno invece l'8 marzo per eleggere un senatore nel Collegio uninominale Umbria 02, restato vacante dopo le dimissioni di Donatella Tesei (Lega), eletta Presidente della Regione. Per la Campania infine il voto si terra' il 23 febbraio per eleggere nel Collego uninominale 07 un seggio al Senato lasciato da Franco Ortolani (M5S), deceduto a novembre scorso. A Roma i principali candidati nel Collegio 01 (prevalentemente quartieri del Centro tra cui Trastevere, ... ilfogliettone

