“Sono il figlio segreto del principe Carlo e Camilla, lo dimostrerò. Sono io l’erede al trono”. E fa ricorso all’Alta Corte (Di martedì 28 gennaio 2020) “Sono il figlio segreto del principe Carlo d’Inghilterra e di Camilla Parker Bowles“, nato negli anni sessanta quando i due già si frequentavano: è quanto sostiene Simon Dorante-Day, 53 anni, inglese di nascita ma adottato a 18 mesi da una famiglia in Australia, dove vive e lavora come ingegnere. Si fa chiamare ‘Prince Simon‘, malgrado le risate che ammette lui stesso di suscitare quando ne parla seriamente, e – scrive oggi il Daily Mail online – intende battersi legalmente per farsi prendere sul serio e ottenere dall’Alta Corte di Sydney un test del Dna dalla Famiglia reale. In un’intervista al settimanale New Idea, il 53enne ha annunciato di avere depositato in tribunale un’azione legale contro il ducato di Cornovaglia, residenza ufficiale del principe Carlo, con lo scopo di diventare secondo nella successione al trono britannico, al ... ilfattoquotidiano

