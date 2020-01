Sanremo 2020: gli ospiti e i “super ospiti” attesi sul palco dell’Ariston. Fiorello e Tiziano Ferro protagonisti tutte le sere (Di martedì 28 gennaio 2020) Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2020, in onda su Rai1 da martedì 4 a sabato 8 febbraio. Quali saranno gli artisti che saliranno sul palco del teatro Ariston come ospiti? A otto giorni dall’inizio della settantesima edizione del Festival di Sanremo, il direttore artistico Amadeus ha confermato la presenza come ospiti della kermesse canora di grandi artisti del mondo della musica, del cinema e della televisione. Saliranno sul palco dell’Ariston l’attore e regista Premio Oscar Roberto Benigni e il cantante Massimo Ranieri. E’ certa la presenza di Tiziano Ferro per tutte e cinque le serate, così come dovrebbe essere presente sul palco dell’Ariston per tutta la durata del Festival anche Fiorello, salvo imprevisti da parte dello showman. Foto ANSA/CLAUDIO ONORATI Sul palco, in occasione della prima puntata, ci saranno anche gli attori ... oasport

