Salvini vuole denunciare Conte e Lamorgese per sequestro di persona (Di martedì 28 gennaio 2020) Matteo Salvini annuncia di voler denunciare Giuseppe Conte e Luciana Lamorgese per sequestro di persona perché hanno lasciato i naufraghi dell’Ocean Viking per quattro giorni in mare. La cosa più curiosa dell’annuncio è che il Capitano non sembra rendersi conto che in questo modo sta dicendo che quello che ha fatto con la Gregoretti è un reato. Salvini annuncia: denuncio Conte e Lamorgese Salvini ha annunciato la denuncia nella diretta facebook di oggi, nella quale ha difeso il risultato elettorale della Lega in Emilia-Romagna e parlato di vittoria. Ha anche annunciato che lunedì sera sarà in Sicilia. Il Capitano aveva accusato già durante le elezioni il governo di non lasciare sbarcare i naufraghi della Ocean Viking per ragioni elettorali; oggi ha detto che visto che li hanno lasciati per quattro giorni senza un porto sicuro e hanno annunciato Taranto, “allora io li ... nextquotidiano

