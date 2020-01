Regionali, Nappi: “Campani meritano più di un governatore fallito” (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto“Vincenzo De Luca dice di essere pronto da 5 anni a ricandidarsi a fare il governatore? Si era visto: dal primo giorno in cui è stato eletto non ha fatto nulla per la Campania, ma si è mosso al solo e unico scopo di guadagnarsi clientele e consenso per poter essere rivotato. Lasci perdere il merito: la sola cosa che merita è una sconfitta. Sono i campani a meritare qualcosa di più di un governatore che ha già fallito”. Così in una nota Severino Nappi, commentando le ultime dichiarazioni del governatore De Luca sulle prossime Regionali. L'articolo Regionali, Nappi: “Campani meritano più di un governatore fallito” proviene da Anteprima24.it. anteprima24

