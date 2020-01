Regina Elisabetta soffre e preoccupa l’Inghilterra: il dolore per Archie è troppo forte (Di martedì 28 gennaio 2020) La Regina Elisabetta ha la scorza dura, non si lascia abbattere da nulla. La sua tempra, lo sguardo stoico e il pugno di ferro definiscono una regnante solida, che non ha intenzione di cedere il passo alla tristezza di tempi così duri per la famiglia reale. Tuttavia, a volte nella vita, bisogna lasciarsi andare; soffrire e mostrarsi vulnerabili è un atto necessario. Ecco perché anche Elisabetta ha dovuto svestire i panni di Regina per indossare quelli di nonna ferita. Il dolore per il fatto di non poter più vedere -almeno non tutti i giorni- il piccolo Archie è molto forte. Una famiglia allo sbando Siamo stati abituati ad avere un’immagine perfetta della royal family, tra cerimoniali ed eventi sembrava di assistere a un film dove tutto andava per il verso giusto. Ma poi è accaduto qualcosa: Meghan e Harry hanno fatto le valigie, all’improvviso, e hanno lasciato ... velvetgossip

