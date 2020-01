Psicosi coronavirus in una scuola a Rovigo: due fratellini in quarantena (Di martedì 28 gennaio 2020) Paura in una scuola a Rovigo causata dalla Psicosi del coronavirus: due fratellini di origini cinesi sono stati posti in quarantena. I bimbi, infatti, sarebbero tornati da poche settimane da un viaggio in Cina e i genitori degli altri alunni temono un contagio. Così, si sarebbero rivolti al dirigente scolastico prima e al sindaco poi affinché i bambini vengano allontanati dall’istituto. Tuttavia, come ha precisato l’Usl, “non c’è alcun rischio”. coronavirus a Rovigo Il coronavirus partito da Wuhan sta generando una Psicosi anche in Italia: l’ultimo caso è stato registrato a Rovigo. Nella scuola elementare di Castelguglielmo, infatti, due fratellini cinesi sono stati allontanati dall’istituto perché tornati da poco dalla Cina. I bimbi, rispettivamente di seconda e di quinta elementare, si erano recati nella loro città natale, Canda, insieme ... notizie

