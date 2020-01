Pasquale Laricchia, accuse choc dall’ex: “Mi volevi rovinare la vita” (Di martedì 28 gennaio 2020) Pasquale Laricchia: l’ex fidanzata Victoria Pennington lo accusa di maltrattamenti nel corso della loro relazione No polemiche, no party. È proprio il caso di dirlo se il soggetto in questione è Pasquale Laricchia. All’interno della Casa più spiata d’Italia il clima sereno ha avuto vita decisamente breve, con il caso Salvo Veneziano che ancora spopola. Se ricordate bene, nella prima puntata dopo l’incidente, le altre vecchie colonne spedite nel Grande Fratello Vip 4, vennero altrettanto investiti di critiche poiché colpevoli di non aver preso le distanze dal coinquilino durante lo “show”. Lettera di sfogo In seguito alle frasi da censura del pizzaiolo siciliano, Pasquale Laricchia si concesse una fragorosa risata, salvo poi sostenere di aver sempre rispettato le donne. Ma nella lettera pubblicata sul settimanale Di Più l’ex compagna Victoria Peddington dissente. I due, varcata la ... kontrokultura

KontroKulturaa : Pasquale Laricchia, accuse choc dall'ex: 'Mi volevi rovinare la vita' - - GaiaFromMars : Ma io non ero mica pronta a crush Pasquale Laricchia che mi risponde ad un commento alle due di notte -