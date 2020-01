Limbiate: sorpresa con droga in tasca, patente ritirata a 36enne di Senago (Di martedì 28 gennaio 2020) La Polizia locale di Limbiate, domenica pomeriggio, verso le 16 in via Giotto, fermava per un controllo una donna di 36 anni appena uscita da un parchetto. La donna veniva identificata come italiana, residente a Senago. Aveva addosso 1,70 grammi di hashish. Essendo stata fermata mentre andava a recuperare la sua auto parcheggiata, nei suoi confronti è scattato, oltre al sequestro amministrativo della droga, anche il ritiro della patente. Inoltre la donna è stata segnalata alla prefettura per possesso di droga per uso personale. su Il Notiziario. ilnotiziario

