Lega Pro, la Serie C genera 580 mln all’anno secondo uno studio (Di martedì 28 gennaio 2020) Un sistema che genera un valore pari a 580 milioni l’anno, con un “moltiplicatore” che triplica il prodotto economico per il Paese per ogni euro distribuito o investito (circa 2,9 volte). Sono questi i numeri della Serie C, rivelati dal primo studio di impatto di Lega Pro, presentato oggi a Roma e realizzato in partnership … L'articolo Lega Pro, la Serie C genera 580 mln all’anno secondo uno studio calcioefinanza

LegaProOfficial : La #SerieC è il Calcio che fa bene al Paese ????? Perchè?Come?Quanto? ?? Il 28 gennaio a Roma presentazione del prim… - sigeardo : @annalisabi76 La Lega governa da oltre 20 anni in diverse realtá amministrative locali. È una DC in parecchie parti… - TMit_news : Studio Lega Pro: la Serie C genera 580 mln annui -