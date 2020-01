L'autore di The Witcher non ha mai giocato ai titoli della serie di CD Projekt RED (Di martedì 28 gennaio 2020) Andrzej Sapkowski, l'autore della serie The Witcher, è un uomo che non si vede molto in giro e non rilascia troppe interviste, nonstante il recente successo della serie di Netflix. Tuttavia, l'autore ha parlato con io9, e in questa occasione a Sapkowski è stato chiesto quale sia la sua posizione confrontando il programma televisivo The Witcher con i videogiochi. "Non posso paragonare nulla ai videogiochi, perché non ne ho mai giocato uno. Da quando ero un bambino non ho mai giocato a nessun gioco, con la possibile eccezione del bridge e del poker. I videogiochi semplicemente non fanno per me, preferisco i libri come intrattenimento. Ad ogni modo, a mio avviso, le serie TV e i videogiochi non possono essere paragonati. Sono troppo diversi nell'approccio e nell'obiettivo".Leggi altro... eurogamer

Eurogamer_it : Andrzej Sapkowski non ha mai giocato a uno dei videogiochi della serie #TheWitcher. - cyberanimax : Andrzej Sapkowski, l'autore di The Witcher, ha ammesso di non aver mai giocato con un videogame in tutta la sua vit… - MurphyCatRA : @spookyfoxey E' una cosa voluta dall'autore. The Magicians (parlo dei libri perchè la serie non ho ancora avuto mod… -