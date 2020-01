In Star Wars: The Clone Wars un tributo a Kobe Bryant (Di martedì 28 gennaio 2020) Continuano i tributi a Kobe Bryant, il grande campione del basket scomparso la scorsa domenica in un incidente in elicottero assieme alla figlia Gianna e ad altre sette persone. Sono molti i fan e le celebrità che ricordano la personalità del cestista, impegnato su diversi fronti e dalle passioni molto forti e variegate (fra cui l’Italia). Fra i tanti interessi di Bryant c’era anche tutto l’universo di Star Wars e in questi giorni stanno riemergendo i diversi collegamenti con questa realtà: per esempio, dopo il grave infortunio al tendine d’Achille dnel 2013, ritornò in campo accompagnato dalla Marcia imperiale composta da John Williams.  Ancora prima, però, era stata la stessa saga di Guerre stellari a porgere un tributo allo sportivo: in un episodio di The Clone Wars, serie animata iniziata nel 2008, era stato infatti il personaggio di K2-B4, un droide che riprendeva nell’altezza e ... wired

