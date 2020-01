I grillini perdono voti e identità Assorbiti dal Pd ballano sul Titanic (Di martedì 28 gennaio 2020) Come ampiamente previsto il m5s, se alleato con il PD, viene via via assorbito. Al contrario della fase del “governo del cambiamento” 5s-Lega, i grillini, alleati col peggior partito di sistema, non perdono solo consensi ma l’identità e quando si perde quella i partiti, o movimenti che dir si voglia, scompaiono. I gruppi parlamentari nonostante questa disfatta, anziché imparare la lezione, ballano... Segui su affaritaliani.it affaritaliani

lucatelese : Se questo sono i dati, vince Bonaccini e perde di Maio, vincono Zingaretti e Conte, perdono Paragone e i grillini a… - Affaritaliani : I grillini perdono voti e identità. Assorbiti dal Pd ballano sul Titanic - Michele87286490 : @RobertoMerlino1 @MariaAl28960990 Sull'efficienza del governo attenderei la fine legislatura, anche se i tagli al c… -