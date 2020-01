Francesca Cipriani ‘fuori controllo’. Il seno esplode dal mini top: pioggia di like (Di martedì 28 gennaio 2020) Un ricordo super sexy. Francesca Cipriani pubblicato una foto dal suo album dei ricordi mettendo in mostra le sue grazie. Basta aprire il suo profilo Instagram per rendersi conto quanti ammiratori abbia Francesca Cipriani, che non perde mai occasione di mostrare le sue curve e il suo fisico esplosivi con foto e video. Sempre apprezzata per il notevole aspetto estetico e per le sue curve a dir poco esplosive, Francesca si è fatta conoscere meglio all’Isola dei Famosi. Memorabili le scene dei suoi attacchi di fame e di panico al momento di gettarsi in acqua dall’elicottero.



In veste di naufraga dell’Isola dei Famosi, Francesca Cipriani ha mostrato la sua personalità, ma tanti l’hanno accusata e continuano ad accusarla di essere spesso superficiale. Ma torniamo alla foto che ha fatto impazzire i suoi fan, che non perdono occasione per commentare i ... caffeinamagazine

