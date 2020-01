Eriksen e la colonia dei danesi in Italia: dal “bidone” Poulsen all’indimenticabile… Zohore (Di martedì 28 gennaio 2020) Christian Eriksen approda in Serie A. Il centrocampista danese non sarà un pioniere della sua terra nel nostro campionato. Basti pensare che già in questa stagione ci sono 7 danesi nella massima serie, con il Genoa che è una vera e propria colonia: Skov Olsen (Bologna), Lerager, Ankersen e Schone (Genoa), Kjaer (Milan), Cornelius (Parma) e Stryger Larsen (Udinese). E chi credeva che Eriksen fosse il primo danese nella storia dell’Inter rimarrà deluso. Ce ne sono stati, infatti, altri 3, tutti dimenticabili. E infatti i tifosi nerazzurri non li ricordano. Il primo fu Harald Nielsen, nel lontanissimo 1967. In nerazzurro solo 8 presenze, ma fece la storia del Bologna negli anni 60 con oltre 80 reti. Vinse due volte il titolo di capocannoniere e contribuì in modo notevole alla conquista dello scudetto del Bologna del 1963-64. Come dimenticare, però, Thomas Helveg, terzino destro ... calcioweb.eu

