Brindisi, cucciolo di foca monaca trovato su una spiaggia di Torre San Gennaro: è morto dopo l’intervento dei veterinari (Di martedì 28 gennaio 2020) Un cittadino di Torchiarolo (Brindisi) ha messo a disposizione la sua casa pur di salvare la vita al cucciolo di femmina di foca monaca del Mediterraneo trovato ieri in fin di vita su una spiaggia di Torre San Gennaro. Mentre i veterinari lo hanno assistito tutta la notte. Nulla però è servito: il cucciolo, di quattro mesi che appartiene a una specie protetta, è morto questa mattina. Lo rende noto l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra): secondo gli esperti si tratterebbe dello stesso animale avvistato lo scorso 25 gennaio, nei pressi della spiaggia di Frigole, in Salento. “Nella mattinata di ieri, a seguito di una segnalazione – spiega l’Ispra – sono intervenuti, in soccorso al cucciolo, un gruppo di esperti di Ispra e Arpa Puglia, insieme a un team di veterinari della stazione zoologica di Napoli”. L’animale è stato ... ilfattoquotidiano

