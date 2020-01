Blake Lively “grassa” sul red carpet a 4 mesi dal parto: la dea di Gossip Girl vittima di body shaming (Di martedì 28 gennaio 2020) Blake Lively "grassa", "brutta", "inguardabile". Non siamo in un universo alternativo e non è un pesce d'aprile visto che siamo ancora a fine gennaio, ma si tratta solo dell'ormai noioso popolo dei social e del web che continua a puntare il dito contro tutto e tutti facendo infuriare orde di fan. Anche la dea di Gossip Girl è finita nel loro mirino finendo in tendenza perché vittima di body shaming. L'attrice che è da sempre icona di stile e grazie, colei che ha sposato Ryan Reynolds e che sforna figli alla media di una ogni due anni, o poco più, è stata presa di mira per via delle sue forme sinuose e accentuate che lei stessa ha sfoggiato ieri sul red carpet del film "The Rhythm Section" in quel di New York.Blake Lively è tornata sul tappeto rosso otto mesi dopo aver sfoggiato il suo pancione e a quattro mesi dal parto ma, a quanto pare, questo non è stato preso in considerazione ... optimaitalia

xhugsmeliam : RT @eliscrivecose: Ma Blake Lively è pazzesca, pazzesca, è semplicemente raggiante, io venderei organi vitale per vivere un quarto d’ora co… - sbetz10 : RT @ToniaPeluso: Io a chi ha scatenato la giusta ira con i commenti sul peso di Blake Lively dico grazie perché ho la TL piena di foto in c… - Iosonolagomma : Un mese fa davano della cessa alla Johansson. Oggi tocca a Blake Lively. Eppure l'ikea gli specchi ve li vende a poco -