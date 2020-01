Adriana e Rita ai ferri corti, è scontro al Gf Vip: “Fallo con Magalli” (Di martedì 28 gennaio 2020) Gf Vip 4, Rita Rusic e Adriana Volpe arrivano allo scontro dopo la nomination: cosa è successo scontro tra Adriana Volpe e Rita Rusic al Gf Vip! Da giorni si respirava tensione fra le due e oggi è stata la Rusic a non riuscire più a trattenersi. Il motivo dello scontro è stata la nomination, … L'articolo Adriana e Rita ai ferri corti, è scontro al Gf Vip: “Fallo con Magalli” proviene da Gossip e Tv. gossipetv

trash_italiano : #GFVIP: Rita Rusic attacca Adriana Volpe: 'la maestrina la fai con Magalli, non con me a rompere i co**ioni' - samuquintiozza : RT @fraversion: SBAM! Rita Rusic contro Adriana Volpe: “Se devi fare la maestrina della scuola, falla con Magalli, non con me a rompere i c… - Pirry95123179 : RT @fraversion: SBAM! Rita Rusic contro Adriana Volpe: “Se devi fare la maestrina della scuola, falla con Magalli, non con me a rompere i c… -