Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 19:45 (Di lunedì 27 gennaio 2020) Viabilità DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 19:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN LENTA, MA GRADUALE RIPRESA. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LA PISANA E L’AURELIA E TRA LA A24 E LA TUSCOLANA; INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO. RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO RESTANO ANCORA CHIUSE: LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1+000 E 7+000; LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA IL KM 16+000 e il 22+000; E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+900 AL KM 20+750; DA FEDERICO MONTI È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del ... romadailynews

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 19:45: VIABILITÀ DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 19… - orsomarrone : RT @LuceverdeRoma: ?????? Informazioni su traffico e viabilità a #Roma ?? - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 19:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #27-01-2020 -