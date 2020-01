Valencia, dall’Inter arriva un rinforzo per la dirigenza (Di lunedì 27 gennaio 2020) Novità importanti nell’organigramma del Valencia, club che milita nella Liga spagnola. La società ha deciso di mettere sotto contratto Fabio Fusco, che si unisce alla società come “International Business Development Manager”, dopo oltre tre anni trascorsi all’Inter, nell’ultimo periodo in qualità di “Partnership Sales Executive”. Laureato in “Economia aziendale” presso l’Università degli Studi di Napoli Federico … L'articolo Valencia, dall’Inter arriva un rinforzo per la dirigenza calcioefinanza

