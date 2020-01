Uccise il compagno con una coltellata al cuore, assolta per legittima difesa (Di lunedì 27 gennaio 2020) E’ stata assolta Silvia Rossetto per aver ucciso il compagno con una coltellata al cuore. Il giudice le ha riconosciuto la legittima difesa. TORINO – E’ stata assolta in primo grado Silvia Rossetto, la donna di 49 anni che nel settembre 2018 ha ucciso il compagno con una coltellata al cuore al culmine di una violenta lite. Il giudice le ha riconosciuto, come riferito dal suo avvocato, la legittima difesa e per questo non ha accettato la richiesta di una condanna a nove anni da parte della Procura. Nelle prossime ore potrebbe essere presentato un ricorso da parte dell’accusa per cercare di ribaltare la sentenza del Tribunale di Torino. Si tratta di un giorno storico visto che quanto deciso nel capoluogo piemontese potrebbe essere utilizzato come precedente in futuro. La sentenza di primo grado legittima difesa. E’ questa la decisione del giudice ... newsmondo

