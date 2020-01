Turista cinese sviene febbricitante al centro di un autogrill sulla A11: il pensiero va subito al coronavirus (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tra paura legittima e psicosi, in provincia di Pistoia (a Serrvalle, per la precisione – nell’autogrill presente sull’autostrada A11 Firenze-Mare) si sono vissuti momenti di vero e proprio panico quando una Turista cinese si è sentita improvvisamente male ed è svenuta. Il pensiero è immediatamente andato al coronavirus e l’intero autogrill è stato fatto evacuare … L'articolo Turista cinese sviene febbricitante al centro di un autogrill sulla A11: il pensiero va subito al coronavirus NewNotizie.it. newnotizie

