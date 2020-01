Sci alpino, startlist e pettorali di partenza slalom Schladming 2020: programma, orario e tv (Di lunedì 27 gennaio 2020) Domani 28 gennaio andrà in scena l’attesissimo slalom di Schladming prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Fari puntati ovviamente sul norvegese Henrik Kristoffersen che punta ad allungare in classifica generale visto che il connazionale Aleksander Kilde non prenderà parte alla competizione, poichè è uno specialista delle prove veloci. Ci si attende una vera e propria battaglia sportiva con il francese Clement Noel e con lo svizzero Daniel Yule senza dimenticarsi dell’altro transalpino Alexis Pinturault che è in piena lotta per la Sfera di Cristallo. Per quanto concerne l’Italia grande attenzione sulla prestazione di Alex Vinatzer che non ha terminato la seconda manche a Kitzbuhel e che per la prima volta partirà tra i quindici. Sulla Ganslern è tornato nella top ten Giuliano Razzoli dal quale ci si attende possa replicare quanto fatto qualche giorno fa. Di ... oasport

