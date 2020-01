Sabrina Salerno su Instagram è superba, ‘immagine a rischio’ per i deboli di cuore: «Sei fuoco vivo» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Mette a rischio le coronarie Sabrina Salerno che, su Instagram, non smette di postare immagini ad alto tasso erotico. Primi piani passionali in cui il taglio dell’immagine, spesso sotto la linea del decolleté, non fa che porre l’attenzione sull’abbondanza della cinquantaduenne genovese. Tra le donne dell’Ariston è forse la più attesa: la scelta di Amadeus di affiancarsi della cantante ligure è stata accolta con grande entusiasmo dai followers della Salerno, da troppo tempo assente da un palco importante come quello di Sanremo. Intrepidi i fan che già pregustano le serate in cui la cantante farà la sua apparizione al fianco del conduttore. Sabrina Salerno Instagram, scollatura ‘invitante’ tra i revers della giacca Mentre attendono impazienti di vederla in carne ed ossa, i seguaci – ben oltre 343 mila – si rifanno gli occhi a suon di scatti che Sabrina non lesina di ... urbanpost

