Prodi: "Avevo previsto la vittoria di Bonaccini in Emilia, Salvini ha esagerato" (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’ex premier Romano Prodi ha commentato l’esito delle Elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria durante la trasmissione Quarta Repubblica su Rete4. "Pensavo vincesse il centrosinistra - dichiara sul voto nella sua regione - ma non in questa misura. L'Avevo previsto perché c'era un'atmosfera. E poi, voglio dire: Salvini ha esagerato. E in Emilia non si esagera". Il voto, secondo Prodi, sarebbe dunque il risultato dell’equilibrio del popolo Emiliano, che non si è lasciato abbindolare dalle promesse e dalle “bravate” di Matteo Salvini, come la trovata di citofonare ad una famiglia di presunti spacciatori. "Come ha esagerato il leader della Lega? Citofonando, mettendo i toni al di là di ogni buonsenso, no? Questa è una terra di gente che ragiona. E se lui avesse fatto una campagna diversa, avrebbe anche potuto vincere", continua l’ex presidente del Consiglio. "Quanta gente ho ... blogo

polisblogit : Prodi: 'Avevo previsto la vittoria di Bonaccini in Emilia, Salvini ha esagerato' - Pierlui2017 : @intuslegens Si ma il popolo è passato da una posizione intransigente verso le varie nefandezze della UE e della lo… -