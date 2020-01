Pacetti: non commento esito elettorale, Roma e Torino esempi virtuosi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma – “Non commento l’esito elettorale. A marzo nel corso degli Stati generali avremo l’opportunita’ di rilanciare i nostri temi, la nostra visione e ripartire”. “Valorizziamo e diamo la giusta importanza alle cose fatte per i cittadini dal Movimento 5 Stelle al Governo della nazione e negli enti locali. Roma e Torino sono due esempi di amministrazione virtuosa degli enti locali da parte del Movimento Cinque Stelle”. Lo ha detto il capogruppo del M5S in Campidoglio, Giuliano Pacetti, a margine di una seduta di commissione, a chi gli chiedeva un commento sul risultato delle elezioni regionali. L'articolo Pacetti: non commento esito elettorale, Roma e Torino esempi virtuosi proviene da RomaDailyNews. romadailynews

