Ostuni, schiaffi e insulti alla 90enne malata che doveva accudire: badante arrestata (Di lunedì 27 gennaio 2020) Una badante di cinquantuno anni di nazionalità rumena è stata arrestata e portata in carcere dalla polizia con le accuse di maltrattamenti e violenza domestica. Dalle indagini sono emersi schiaffi, insulti, strattonamenti all’anziana ultranovantenne con cui lavorava a Ostuni, nella provincia di Brindisi. L’anziana mamma di più di novanta anni presentava lividi sospetti sul corpo e così il figlio, preoccupato, si è recato dalla polizia di Stato e ha presentato una denuncia. Una denuncia che ha fatto scattare delle indagini e che ha ora portato all’arresto di una donna che lavorava come badante presso l’abitazione della vecchietta. È accaduto a Ostuni, nella provincia di Brindisi, e in manette è finita una cinquantunenne di nazionalità rumena, con regolare permesso di soggiorno in Italia, che aveva il compito di prendersi cura dell’anziana gravemente malata. E che invece, secondo quanto ... limemagazine.eu

