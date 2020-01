Morte Kobe Bryant: chi c’era sull’elicottero? La figlia e un’altra ragazzina di 13 anni: l’identità delle 9 vittime (Di lunedì 27 gennaio 2020) Un drammatico incidente in elicottero ha tolto la vita a Kobe Bryant, icona leggendaria del basket internazionale che ci ha lasciato a 41 anni. Uno schianto nei pressi di Calabasas (a ovest di Los Angeles) ha provocato il decesso dell’ex giocatore dei Los Angeles Lakers e di altre otto persone: il recupero dei corpi delle vittime richiederà diversi giorni come ha fatto sapere lo sceriffo della contea di Los Angeles visto che l’area dell’incidente è particolarmente vasta. Un cordoglio unanime ha unito tutti gli appassionati di sport da ogni angolo del Pianeta, la notte NBA è stato un susseguirsi di ricordi del ribattezzato Black Mamba che ha davvero segnato un’epoca della pallacanestro e non solo. Il 41enne era a bordo dell’elicottero insieme alla figlia Gianna di 13 anni, la stava accompagnando a un torneo organizzato dalla sua Mamba Sports Academy. Quali ... oasport

