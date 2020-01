LIVE Australian Open 2020, risultati 27 gennaio in DIRETTA: Nadal batte Kyrgios in quattro set. Zverev e Pavlyuchenkova ai quarti (Di lunedì 27 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Nadal-Kyrgios Chiudiamo qui il nostro LIVE. Grazie per averci seguito. 13.00: Fantastica vittoria in quattro set per lo spagnolo. Nadal si qualifica per i quarti di finale dove affronterà Dominic Thiem. 12.56: 7-6 VINCE RAFAEL Nadal! 12.46: 6-6 SI VA ANCORA AL TIE-BREAK! 12.43: 6-5 per Kyrgios. Lungo il dritto di Nadal. Kyrgios conquista tre game di fila e passa avanti nel match. 12.37: 5-5 FANTASTICO Kyrgios! CONTROBREAK! 12.30: 5-4 Kyrgios resta ancora in vita. 12.25: 5-3 Nadal è ad un solo game dal chiudere il match. 12.21: 4-3 per Nadal. Kyrgios riesce a tenere il servizio e resta in partita. 12.17: 4-2 Spettacolare Nadal a rete. Grandissima volèe e servizio tenuto a zero. 12.12: 3-2 Comodissimo game per Kyrgios, ma Nadal resta in testa di un break. 12.05: 2-1 BREAK Nadal! Doppio fallo pesantissimo di ... oasport

