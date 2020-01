Licia Nunez: scoppia la pace con la fidanzata dopo la separazione social (Di martedì 28 gennaio 2020) Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip la concorrente Licia Nunez è rimasta scioccata da una notizia davvero sconvolgente. La fidanzata, Barbara Eboli, l’ha infatti lasciata con un post sul suo profilo Instagram. L’attrice, quando Alfonso Signorini le ha dato la notizia, è rimasta incredula e negli scorsi giorni si è posta mille domande sulle ragioni di questa scelta drastica. Stasera nella Casa di Cinecittà entrerà la fidanzata per un confronto faccia a faccia. Licia, Barbara e un passato ingombrante Barbara Eboli ha lasciato molti dubbi alla fidanzata Licia Nunez dopo lo sconvolgente post in cui ha annunciato di volerla lasciare. Al Grande Fratello Vip questa sera arriva l’attesissimo confronto fra le due ragazze che si spera possa sfociare in una riconciliazione. L’amore che le lega è un amore sincero e molto forte, ma forse ancora troppo legato alla figura di Imma ... thesocialpost

