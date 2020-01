Le previsioni meteo di martedì 28 gennaio (Di lunedì 27 gennaio 2020) Le previsioni meteo di martedì 28 gennaio – Nuvole e rovesci sparsi al Nord, al Centro addensamenti compatti e isolati piovaschi sul versante tirrenico e sull’Appennino. Al Sud ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Le previsioni meteo di martedì 28 gennaio – Condizioni in miglioramento al Centro e al Sud, ancora rovesci sparsi sul versante settentrionale. Nord – Nuvole e piogge sparse sulle regioni settentrionali, condizioni in miglioramento nel corso della giornata Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso al mattino con piogge sparse. Condizioni in miglioramento nel corso della giornata. Le temperature saranno in prevalenza stabili con le massime che raggiungeranno i 13 gradi. Centro – Addensamenti compatti sul versante tirrenico, piogge e neve sull’Appennino Addensamenti compatti interesseranno il versante tirrenico e il settore ... newsmondo

