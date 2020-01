Kobe Bryant, il volo interrotto di "Black Mamba" (Di lunedì 27 gennaio 2020) Malibu, California. Fino a ieri sera era il nome della spiaggia prediletta dai surfisti e dalla gioventù dorata e meno dorata di Hollywood e dintorni. Da ieri sera è il nome della collina sulle cui pendici si è interrotto il volo terreno di Kobe Bryant, uno dei più popolari giocatori nella storia del basket degli ultimi quarant’anni, alla pari di Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan e LeBron James, che proprio il giorno prima lo aveva scavalcato nella classifica dei maggiori marcatori Nba.Il 41enne Bryant era un campione molto amato e conosciuto anche da noi. C’era un pizzico di Italia in uno dei maggiori interpreti dello sport più americano di tutti: tra i sei e i tredici anni, il ragazzo Kobe imparò ad amare la palla a spicchi nella nostra penisola, al seguito del padre Joe, ala giramondo che in sette anni nel Belpaese ... huffingtonpost

Inter : Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Ol… - LiaCapizzi : Kobe Bryant accompagnava in elicottero la figlia Gigi (Gianna) a giocare alla Mamba Sports Academy. La figlia aveva… - RaiSport : Migliaia di tifosi si sono riuniti davanti lo Staples Center per omaggiare #Kobe Bryant e la figlia Gianna Maria On… -