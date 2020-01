Kobe Bryant è morto: incidente, video ed elicottero. La ricostruzione (Di lunedì 27 gennaio 2020) Kobe Bryant è morto: incidente, video ed elicottero. La ricostruzione La tragedia ieri, domenica 26 gennaio 2020, la notizia che ha sconvolto il mondo della NBA, del basket tutto, degli appassionati sportivi, ma anche di quelli che lo sport non lo masticano tanto. Kobe Bryant è morto. E sulle bocche di tutti si è generata una smorfia. È stato un incidente di elicottero, precipitato a Los Angeles, in zona Calabasas, è precipitato, ha preso fuoco, 9 morti in tutto, pilota compreso. C’è riservatezza sulle vittime, ma Kobe Bryant e la figlia Gianna (13 anni) sono nomi altisonanti: da TMZ la notizia ha fatto in breve tempo il giro del mondo, ma sulle prime si pensava fosse una fake news e si era alla ricerca di conferme. Conferme che alla fine sono purtroppo arrivate: 9 morti per un incidente sul quale si devono ancora stabilire le cause. Kobe Bryant è morto: la ... termometropolitico

Inter : Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Ol… - LiaCapizzi : Kobe Bryant accompagnava in elicottero la figlia Gigi (Gianna) a giocare alla Mamba Sports Academy. La figlia aveva… - RaiSport : Migliaia di tifosi si sono riuniti davanti lo Staples Center per omaggiare #Kobe Bryant e la figlia Gianna Maria On… -