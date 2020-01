Ire Roma: per tumori testa-collo nuove opzioni terapeutiche (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma – Uno studio multidisciplinare ha svelato una correlazione tra una mutazione genica e l’attivita’ di un farmaco di nuova generazione nei tumori testa-collo. In particolare i risultati hanno dimostrato che la presenza di mutazioni del gene p53, da cui dipende una minore sopravvivenza dei pazienti con tumori testa-collo, e’ associata alla risposta al trattamento con un farmaco di nuova generazione, l’alpelisib, un inibitore specifico della PI3K. I tumori della testa e del collo (laringe, faringe e cavita’ orale) rappresentano il sesto tipo di patologia neoplastica piu’ frequente al mondo, con circa 500 mila nuovi casi per anno. Queste patologie sono note per avere sviluppi molto differenti da paziente a paziente. Da qui nasce la necessita’ di studiare nuovi marcatori molecolari, capaci di predire il decorso clinico del paziente e la ... romadailynews

