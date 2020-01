Il caso Junior Cally sbarca a Non è l’Arena con Skioffi che rifiuta il confronto con Red Ronnie (Di lunedì 27 gennaio 2020) Massimo Giletti continua a marciare sui temi caldi della cronaca e del costume e allora come evitare di parlare del caso Junior Cally a Non è l'Arena? Il giornalista ha pensato bene di focalizzare l'attenzione sul rapper del momento, colui che è finito alla gogna per via dei suoi testi sessisti e violenti e che, nonostante tutto, salirà sul palco del Festival di Sanremo 2020 targato Amadeus. Lo stesso conduttore ha ribadito che ha tenuto conto della sua canzone "sanremese" e che non ha di certo chiesto il curriculum agli artisti che si sono proposti per il suo Festival. La sua storia è per certi versi molto simile a quella di Skioffi, il cantautore eliminato da Amici 19 proprio sabato pomeriggio e che Massimo Giletti ha avuto modo di invitare nella sua trasmissione ieri sera proprio per trattare il tema legato alla violenza contenuta nei testi di alcuni rapper. Presenti in studio ... optimaitalia

