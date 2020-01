Grande Fratello Vip: dopo Barbara, un altro concorrente vuole lasciare (Di lunedì 27 gennaio 2020) La salute prima di tutto: è per questo motivo che la celebre scrittrice Barbara Alberti ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Alcuni problemi di salute l’hanno costretta ad alcuni controlli in ospedale. “Barbara Alberti, la concorrente del Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico”, si legge in un comunicato reso noto dalla produzione del reality. Intanto un altro concorrente del Gf sarebbe intenzionato a interrompere la propria esperienza a Cinecittà. Grande Fratello Vip, lo sfogo di Carlotta Nata in provincia di Fermo il 3 gennaio del 1992, Carlotta si è poi trasferita a Cupra Marittima, nell’Ascolano. Ha frequentato il Liceo Socio Pedagogico e, dopo il diploma, ha approfondito e perfezionato la sua passione per la danza presso l’Accademia Nazionale di Danza. A 17 anni ha conosciuto l’imprenditore ... notizie

