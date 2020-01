Grammy 2020, Billie Eilish vince tutto nella serata dedicata a Kobe Bryant (Di lunedì 27 gennaio 2020) La giovanissima cantante trionfa alla 62esima edizione dei premi musicali, conquistando tutto il conquistabile. Billie Eilish è la rivelazione dell'anno e ha vinto per il brano Bad Guy e l'album ''When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". In una serata dominata dal ricordo commosso di Kobe Bryant, il campione di basket morto in un incidente d'elicottero. fanpage

