Giulio Raselli in guerra con Alessandro Zarino | Video Uomini e Donne (Di lunedì 27 gennaio 2020) Giulio Raselli in guerra con Alessandro Zarino, viste le parole che l’ex tronista aveva detto nei confronti della sua scelta e della sua nuova fidanzata Giulia D’Urso. Il botta e risposta iniziato sui social, è continuato anche durante la giornata di ieri. Quali saranno stati gli attacchi e le parole pesanti dette tra i due … L'articolo Giulio Raselli in guerra con Alessandro Zarino Video Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

KontroKulturaa : Giulia D'Urso e Giulio Raselli: l'annuncio inaspettato dopo pochi giorni di relazione (FOTO) - - KontroKulturaa : Uomini e Donne: Giovanna è la nuova tronista, l'opinione di Giulio Raselli - - Novella_2000 : Giulio Raselli e Giulia D’Urso dopo la scelta: le prime emozioni senza telecamere -