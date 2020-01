Coronavirus: allarme Oms, si aggrava il numero delle vittime e dei contagi (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’Oms lancia l’allarme sul rischio globale “elevato” per la diffusione del Coronavirus (2019 – nCoV) che tiene in scacco la Cina e continua a far tremare il mondo. Si aggrava il bilancio delle vittime finora accertate: 81 i morti, e i contagi, secondo l’Istituto di medicina di Hong Kong, sarebbero ormai 44mila. Fuori dal Paese sarebbero aumentati i casi confermati dalle autorità sanitarie locali, e si parla di almeno 60 persone in 16 diverse nazioni. Proseguono i lavori per la costruzione dell’ospedale a Wuhan, epicentro dell’epidemia. Coronavirus: l’allarme Oms L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha definito “elevato” il rischio su scala globale relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus. In Cina le vittime salgono a 81, mentre sarebbero stimati circa 44mila casi di contagio dell’interno dell’area-focolaio. Lo rivela un esperto di Hong Kong, secondo quanto ... thesocialpost

