Calabria, Santelli ha vinto col 55,29%

Joleè la prima presidente donna della Regionee del Sud. Quando è terminato lo scrutinio delle 2.420 sezioni, la candidata di centrodestra ha ottenuto il 55,29% contro il 30,14% del suo principale sfidante, Pippo Callipo, candidato civico sostenuto da Pd e centrosinistra. Il candidato M5S Francesco Aiello ha preso il 7,35%, e non riesce a entrare in Consiglio regionale non avendo raggiunto il quorum dell'8%. Il candidato civico Carlo Tansi il 7,22%.(Di lunedì 27 gennaio 2020)