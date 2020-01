Barbara Alberti torna al Grande Fratello Vip: “Mi avete fatto il funerale” (Di martedì 28 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Barbara Alberti: “Mi avete fatto un funerale meraviglioso” Era la domanda che turbinava nella mente dei telespettatori del GF Vip 4: ma Barbara Alberti rientrerà oppure no nella casa più spiata d’Italia? La risposta è arrivata questa sera in diretta: Barbara Alberti è rientrata come concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip esprimendo tutta la gioia che era possibile esprimere. Agli inquilini, che l’hanno accolta calorosamente con baci e abbracci, lei ha annunciato: “Mi avete fatto un funerale meraviglioso, mi sono commossa”. “Non è morta, ma dorme” ha aggiunto scherzando. Barbara Alberti torna al GF Vip e racconta: “Sono stata male” Ebbene sì, Barbara Alberti è stata male ed anche finita in ospedale per degli accertamenti. Questa sera è rientrata ufficialmente in gara con l’energia dei ... lanostratv

trash_italiano : Barbara Alberti venerdì: “no voglio uscire basta” *Barbara Aberti esce per un malore* Barbara Alberti oggi: “mi m… - GrandeFratello : Barbara Alberti ha momentaneamente abbandonato la Casa di #GFVIP per una indisposizione. Il televoto è stato quind… - trash_italiano : ?? #GFVIP: Barbara Alberti momentaneamente fuori dalla casa per un’indisposizione. Televoto annullato -