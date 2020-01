Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2020 ore 07:30 (Di domenica 26 gennaio 2020) Viabilità DEL 26 GENNAIO 2020 ORE 7.20 MANUELA CIAMPI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ATRADE E AUTOSTRADE DELL Regione GLI UNICI DISAGI AL MOMENTO SI SEGNALANO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA APPIA E TUSCOLANA, CHIUSURA DI CORSIA CENTRALE. A Roma OGGI COME DI CONSUETO CI SARA’ LA PEDONALIZZAZIONE DEI FORI IMPERIALE PETANTO CI SONO LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE NELLE STRADE DEL CENTRO STORICO. RIGUARDO AI CANTIERI ATTIVI: PER LAVORI DI MANUTENZIONE RESTA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DI VIA PINETA SACCHETTI, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO; RICORDIAMO CHE ANCHE OGGI E’ ATTIVO IL BLOCCO ECOLOGICO PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE; A ... romadailynews

