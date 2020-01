Uomini e Donne: Giovanna Abate è la nuova tronista (Di domenica 26 gennaio 2020) Giovanna Abate Anche se non è stata scelta da Giulio Raselli, Giovanna Abate potrà avere la sua rivincita in amore a Uomini e Donne. La ragazza è la nuova tronista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Scartata lo scorso lunedì da Giulio, che le ha preferito la ‘rivale’ Giulia D’Urso, Giovanna ha 25 anni ed è di Roma, anche se ha delle origini napoletane. Da sette anni lavora, con un ruolo amministrativo, nella boutique d’abbigliamento gestita dalla madre e sente che quest’esperienza l’ha arricchita sia professionalmente, sia interiormente. Nelle sue storie passate ha sempre cercato di mettere al primo posto il proprio partner ma non vuole più commettere questo errore perché ha capito che per lei è arrivato il momento di essere felice, senza mettersi mai in secondo piano. Apprezzata dal pubblico e dall’opinionista Gianni ... davidemaggio

