TMZ: Nba in lutto, è morto Kobe Bryant – ULTIM’ORA (Di domenica 26 gennaio 2020) Nba in lutto, a soli 41 anni secondo il sito TMZ oggi Kobe Bryant è norto in terribile incidente a Calabadsas, in California, L’elicottero sul quale viaggiava il campione di basket è precipitato al suolo non lascoiando scampo a lui e ad altri tre occupanti. #Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies … L'articolo TMZ: Nba in lutto, è morto Kobe Bryant – ULTIM’ORA proviene da www.inews24.it. inews24

