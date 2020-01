Sindacati militari, il primo passo è stato fatto. Ma oggi il cammino sembra ancora in salita (Di domenica 26 gennaio 2020) Era emozionato, Michele Angelicchio, mentre qualche giorno fa parlavamo dei nascenti Sindacati militari. Lui, maresciallo dell’Aeronautica in pensione da molti anni, la battaglia per i diritti dei militari l’ha combattuta per davvero nei radiosi anni Settanta. Mentre tutta la società era attraversata da un fervido desiderio di democrazia, l’esigenza di cambiamento si diffuse anche all’interno delle istituzioni più chiuse come le Forze armate. E proprio la volontà di superare quella “separatezza” animava il Movimento dei sottufficiali democratici dell’Aeronautica, che scesero in piazza non solo per rivendicare migliori condizioni di vita, ma anche per applicare la Costituzione nel mondo militare e per “colmare la frattura esistente tra caserma e società”, così dicevano. Tutto ebbe inizio nei primi anni Settanta, sull’onda delle contestazioni del 1968. Le dure condizioni di ... ilfattoquotidiano

