Serie A, Sampdoria-Sassuolo: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 26 gennaio 2020) Serie A, Sampdoria-Sassuolo: probabili formazioni, pronostico e quote Sampdoria-Sassuolo è una delle partite in calendario nella 21esima giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto per le ore 15:00 di domenica 26 gennaio presso lo Stadio Luigi Ferraris. La Sampdoria, che al momento occupa la posizione numero sedici in classifica con 19 punti, è reduce dalla sconfitta in trasferta contro la Lazio per 5-1. Brutto stop per i doriani, dopo un buon periodo che li avevano fatti risalire fino alla zona salvezza. Il Sassuolo attualmente occupa quindicesima piazza in graduatoria a quota 22 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Torino per 2-1. Un successo arrivato dopo tre ko consecutivi che avevano fatto scivolari gli emiliani in zone pericolose: ora serve riconfermarsi al più presto. La classifica aggiornata alla giornata 21 Le statistiche ... termometropolitico

