Mondiale Rally - Neuville vince a Monte Carlo (Di domenica 26 gennaio 2020) Thierry Neuville ha vinto il Rally di Monte Carlo, prima prova del Mondiale 2020. Il belga della Hyundai non ha avuto rivali e ha messo le mani anche sulla power stage finale. Sul podio salgono Sébastien Ogier ed Elfyn Evans della Toyota.Bottino pieno per Neuville. Sul viscido asfalto di Monte Carlo, il pilota belga della Hyundai è riuscito a imporre il proprio ritmo, tagliando il traguardo con 12 secondi di vantaggio sul sei volte iridato Ogier. Thierry ha guidato alla perfezione, costruendo il suo vantaggio prova dopo prova. Si è anche imposto nella power stage finale, dove ha chiuso davanti a Ogier per appena 16 millesimi di secondo. Un risultato che gli consente di aggiungere alla sua classifica altri 5 punti bonus.Toyota sugli scudi. Seppur non ci sia stata alcuna possibilità di lottare per la vittoria, in casa Toyota possono comunque considerarsi soddisfatti per come è andata la ...

