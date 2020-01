Moda primavera 2020: camicie da indossare e stili di tendenza (Di domenica 26 gennaio 2020) Moda primavera 2020: camicie da indossare e stili di tendenza Le giornate iniziano già ad allungarsi e la mente dei più ottimisti comincia a proiettarsi verso la primavera 2020. La camicia è uno dei capi preferiti nella bella stagione e ogni anno la Moda ci riserva qualcosa di speciale: ecco quali saranno quelle da scegliere stavolta. LEGGI NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Moda primavera 2020: addio merletti, benvenuta camicia maschile Con l’inizio della bella stagione, uno dei capi prediletti sia dal genere maschile, sia da quello femminile, come detto poc’anzi è la camicia. Trattasi di un indumento fresco, ma al tempo stesso capace di donare eleganza e stile al look. Da abbinare ad una gonna oppure da far sbuffare fuori da un paio di pantaloni, le camicie non passeranno mai di tendenza, ma piuttosto cambieranno stile. Dimenticatevi pizzi e camicie frufru, ... termometropolitico

vogue_italia : Gigi Hadid per Jean Paul Gaultier ?????? Qui tutti i look dell'incredibile sfilata d'addio del couturier francese ??… - romeroglezlucia : RT @vogue_italia: Il #lookoftheday di oggi è firmato @GCDSwear Tutte le nostre scelte ogni giorno qui: - mrindianguy4fun : RT @vogue_italia: Il #lookoftheday di oggi è firmato @GCDSwear Tutte le nostre scelte ogni giorno qui: -